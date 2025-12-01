Giovane trovato morto in casa giallo a Montegiorgio

Montegiorgio, 1 dicembre 2025 – Trovato senza vita in casa a Montegiorgio un giovane nordafricano, i carabinieri stanno svolgendo delle indagini per fugare ogni dubbio, ma al momento si presume che si tratti di un decesso per cause naturali. L’ allarme è stato lanciato intorno alle 20 di sabato sera da alcuni conoscenti che non avevano più notizie del loro connazionale da tre giorni, da qui è scattato l’allarme al 118 che ha fatto precipitare sul posto i sanitari del posto, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i vigili del fuoco di Fermo. Una volta giunti a Castagnato, zona residenziale e ridosso di Montegiorgio capoluogo dove il nord africano abitava in un piccolo appartamento, i vigili del fuoco sono entrati forzando la porta ed hanno trovato il corpo senza vita del giovane uomo ormai senza vita, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

