Giovane trovato morto in casa giallo a Montegiorgio
Montegiorgio, 1 dicembre 2025 – Trovato senza vita in casa a Montegiorgio un giovane nordafricano, i carabinieri stanno svolgendo delle indagini per fugare ogni dubbio, ma al momento si presume che si tratti di un decesso per cause naturali. L’ allarme è stato lanciato intorno alle 20 di sabato sera da alcuni conoscenti che non avevano più notizie del loro connazionale da tre giorni, da qui è scattato l’allarme al 118 che ha fatto precipitare sul posto i sanitari del posto, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i vigili del fuoco di Fermo. Una volta giunti a Castagnato, zona residenziale e ridosso di Montegiorgio capoluogo dove il nord africano abitava in un piccolo appartamento, i vigili del fuoco sono entrati forzando la porta ed hanno trovato il corpo senza vita del giovane uomo ormai senza vita, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Trovato in possesso di droga: arrestato giovane agrigentino -- Trovato in possesso di poco più di 25 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello... #Agrigento #arrestato #giovane #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario - facebook.com Vai su Facebook
Trovato morto a Barcellona un giovane del casertano che era scomparso. Il ritrovamento domenica nel quartiere Eixample #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X
Giovane trovato morto in casa: sospetta overdose - di Chiara Fabrizi C’è l’ipotesi dell’overdose sulla morte di un ragazzo di 29 anni trovato senza vita nel letto della propria abitazione sabato 29 novembre. Scrive umbria24.it
Trovato morto a Barcellona Rocco Amato, il giovane casertano scomparso - Come confermano alcune fonti diplomatiche, il ritrovamento del corpo di Amato, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ... Scrive tg24.sky.it
Giallo in Campania, 19enne trovato senza vita in casa - Il dramma si è consumato all’interno di un’abitazione a pochi passi dal Tribunale, in un palazzo tra via Tagliamento e via ... internapoli.it scrive