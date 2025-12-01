Giovane pusher in manette a Cenaia | in casa nascondeva hashish e soldi

Cenaia, 1 dicembre 2025 - Nella nottata scorsa, i carabinieri della stazione di Cenaia hanno arrestato un giovane di 19 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i militari dell'arma hanno fermato il 19enne, trovandolo in possesso di tre dosi di hashish per un peso complessivo di 4,08 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso ai carabinieri di rinvenire ulteriori 42,81 grammi di hashish e la somma di 150 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

