Giornate professionali di cinema | tutti i premiati e il film più visto del 2025

Lettera43.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per la 48esima edizione delle Giornate professionali di cinema – Growing, in programma all’Hilton Sorrento Palace dal primo al 4 dicembre. Punto di riferimento per l’industria italiana del cinema, l’evento celebra ogni anno i film che hanno fatto registrare i migliori risultati al botteghino nell’ultima stagione ma anche i talenti emergenti più interessanti dell’intera scena nazionale. Spazio anche per grandi anteprime, tra cui spiccano Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi e Song sung blue – Una melodia d’amore con le star di Hollywood Kate Hudson e Hugh Jackman. Promosso da Anec con il contributo di Anica, l’evento è realizzato in collaborazione con Acec e con il sostegno del Mic – Direzione generale cinema e audiovisivo e della Siae. 🔗 Leggi su Lettera43.it

giornate professionali di cinema tutti i premiati e il film pi249 visto del 2025

© Lettera43.it - Giornate professionali di cinema: tutti i premiati e il film più visto del 2025

Leggi anche questi approfondimenti

giornate professionali cinema tuttiGiornate professionali di cinema: tutti i premiati e il film più visto del 2025 - Tutto pronto per la 48esima edizione delle Giornate professionali di cinema – Growing, in programma all’Hilton Sorrento Palace dal primo al 4 dicembre. msn.com scrive

giornate professionali cinema tuttiSorrento, Giornate Professionali di Cinema, tutti i protagonisti del cinema alla 48esima edizione - Tra proiezioni e grandi ospiti, al via la 48esima edizione, a Sorrento, delle Giornate Professionali di Cinema. Da msn.com

giornate professionali cinema tuttiGiornate Professionali di Cinema: a Sorrento la 48ª edizione dell'evento che riunisce l'industria cinematografica - Dal 1 al 4 dicembre gli incontri tra distribuzioni cinematografiche ed esercenti, con un parterre di ospiti, proiezioni in anteprima, incontri e seminari. Riporta comingsoon.it

Al via la 48^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento - Inizia lunedì 1 dicembre a Sorrento la 48^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Growing, organizzata dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA. Da napolivillage.com

giornate professionali cinema tuttiAl via le Giornate Professionali di Cinema 2025. L’industria davanti al mare d’inverno - Come in un punto di gravità, dove l’industria italiana cerca e ... Scrive msn.com

giornate professionali cinema tuttiSorrento. Giornate di Cinema, gli eventi aperti alla città - Si è delineato il calendario delle proiezioni per il pubblico e le scuole di Sorrento in occasione delle Giornate Professionali di Cinema “Growing" ... Da sorrentopress.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Professionali Cinema Tutti