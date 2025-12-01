Tutto pronto per la 48esima edizione delle Giornate professionali di cinema – Growing, in programma all’Hilton Sorrento Palace dal primo al 4 dicembre. Punto di riferimento per l’industria italiana del cinema, l’evento celebra ogni anno i film che hanno fatto registrare i migliori risultati al botteghino nell’ultima stagione ma anche i talenti emergenti più interessanti dell’intera scena nazionale. Spazio anche per grandi anteprime, tra cui spiccano Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi e Song sung blue – Una melodia d’amore con le star di Hollywood Kate Hudson e Hugh Jackman. Promosso da Anec con il contributo di Anica, l’evento è realizzato in collaborazione con Acec e con il sostegno del Mic – Direzione generale cinema e audiovisivo e della Siae. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Giornate professionali di cinema: tutti i premiati e il film più visto del 2025