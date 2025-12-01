Giornata prevenzione Fisciano | visite e donazioni
. La giornata prevenzione Fisciano organizzata dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” ha registrato una partecipazione significativa, trasformando la domenica in un momento dedicato alla cura della salute e alla solidarietà. Presso la sede di Lancusi si sono svolte infatti due attività molto attese: le visite urologiche gratuite curate dal dottor Gaetano Sessa e le donazioni di sangue coordinate dai volontari del VOOS (Volontari Ospedalieri Sangue Salerno). Per ulteriori informazioni sulle campagne di prevenzione è possibile consultare il sito del Ministero della Salute. Numerose persone hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a una giornata ricca di impegno civile e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Zon.it
