Giornata mondiale per la lotta all’Aids in Italia è stabile in numero di nuovi casi

Ogni anno, il primo dicembre, si celebra la Giornata mondiale per la lotta all’Aids, un’occasione per riflettere sui progressi raggiunti e sulle sfide ancora aperte nella lotta a questa malattia infettiva causata dal virus Hiv. Nel 2024 in Italia, ha comunicato il Ministero della Salute, sono state effettuate 2.379 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 4 nuovi casi per 100 mila residenti (con un’incidenza inferiore rispetto all’incidenza media osservata tra i paesi dell’Europa occidentale: 5,9 nuove diagnosi per 100 mila residenti). Sempre nel 2024 sono state notificate 450 nuove diagnosi di AIDS, pari a un’incidenza di 0,8 casi per 100 mila residenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Giornata mondiale per la lotta all’Aids, in Italia è stabile in numero di nuovi casi

