Giornata Mondiale contro l' Aids

13.00 In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, diffusi i dati italiani: nel 2024 meno casi rispetto al 2023. Lo riferisce il Centro operativo Aids dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che avverte: "L'obiettivo è una diminuzione più marcata".Per l'Organizzione mondiale della sanità,"la risposta all' Hiv si trova a un bivio". Nel 2024 gli sforzi di prevenzione sono "rimasti stagnanti",con 1,3 mln di nuovi casi. Illuminate di rosso a Roma le facciate di Senato e Camera dal tramonto del 1° dicembre, all'alba del 2. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Domani, 1° Dicembre, è la Giornata Mondiale contro l'AIDS. Prevenzione e sensibilizzazione sono gli strumenti che abbiamo per non abbassare la guardia sulla malattia e informare le nuove generazioni.

Oggi è la Giornata Mondiale contro l'AIDS: in Italia casi stabili ma la sfida non è vinta - Oggi, 1° dicembre, della Giornata Mondiale contro l'AIDS sotto i riflettori l'ultimo bollettino del Centro Operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità, che nel 2024 registra 2.

Giornata mondiale contro l'AIDS, l'appello agli influencer: «Più conoscenza meno curiosità sul tema» - «Non chiedeteci come abbiamo contratto l'Hiv, ma riflettiamo insieme sul perché, dopo quarant'anni, se ne parli ancora così poco e spesso in modo ...

Giornata contro l'AIDS, in Italia stabili i casi di Hiv. Ma ancora troppe diagnosi tardive