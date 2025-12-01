Giornata mondiale contro l’AIDS l’UniSannio accende i riflettori su prevenione e diritti
Tempo di lettura: 2 minuti «Nel 2023 la Campania ha registrato 228 nuove diagnosi di infezione da HIV, posizionandosi al quarto posto in Italia per numero assoluto di casi»: è il dato richiamato da Vincenzo De Falco, presidente di Anlaids Campania, intervenuto all’incontro promosso oggi, 1° dicembre, dall’Università del Sannio in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, in collaborazione con l’ASL di Benevento. Un numero che, ha sottolineato, impone un impegno sempre più strutturato nella prevenzione, nell’informazione e nel supporto alle fasce più giovani della popolazione. Accanto al quadro regionale, sono stati illustrati i dati nazionali e internazionali contenuti nel Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 31 dicembre 2024: 38,4 milioni di persone vivono con l’HIV nel mondo (36,7 milioni adulti e 1,7 milioni bambini sotto i 15 anni) e 5,9 milioni non conoscono la propria sieropositività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
