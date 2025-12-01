Giornata mondiale contro l’Aids | l’Hiv non si arrende Complici anche i tagli di Trump

La Cenerentola di sempre: la prevenzione Sette persone si infettano ogni giorno con il virus Hiv in Italia. Nel 2024 sono state diagnosticate, fino ad oggi, 2379 nuove infezioni destinate ad aumentare con i ritardi di notifica. L’87,6% di costoro si sono infettati per via sessuale e la grande maggioranza ha scoperto di essere Hiv positiva solo quando il sistema immunitario era già fortemente compromesso, appena prima o contestualmente alla diagnosi di Aids conclamato. Le diagnosi di Aids nel 2024 sono state 450, in calo rispetto alle 613 del 2023, mentre i decessi nel 2022, ultimo dato disponibile, sono stati 493 in aumento sul 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

