In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Intesa Sanpaolo propone iniziative dedicate e intensifica le molte già in corso, ribadendo il proprio impegno nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente. L’attenzione alle persone, al loro benessere e alle singole specificità, rappresenta i pilastri identitari dell’azienda, che si concretizza in pratiche quotidiane, cultura condivisa e azioni tangibili. All’interno del Gruppo operano circa settanta disability manager, tra cui persone con disabilità, distribuite sul territorio così che tutti e tutte possano esprimersi al meglio e veder valorizzate le proprie competenze. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative di Intesa Sanpaolo