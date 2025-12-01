Giornata internazionale delle persone con disabilità le iniziative di Intesa Sanpaolo
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Intesa Sanpaolo propone iniziative dedicate e intensifica le molte già in corso, ribadendo il proprio impegno nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente. L’attenzione alle persone, al loro benessere e alle singole specificità, rappresenta i pilastri identitari dell’azienda, che si concretizza in pratiche quotidiane, cultura condivisa e azioni tangibili. All’interno del Gruppo operano circa settanta disability manager, tra cui persone con disabilità, distribuite sul territorio così che tutti e tutte possano esprimersi al meglio e veder valorizzate le proprie competenze. 🔗 Leggi su Tpi.it
