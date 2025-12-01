Giornata internazionale delle persone con disabilità le iniziative di Intesa Sanpaolo

Tpi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della  Giornata internazionale delle persone con disabilità, Intesa Sanpaolo propone iniziative dedicate e intensifica le molte già in corso, ribadendo il proprio impegno nella creazione di un  ambiente di lavoro inclusivo e accogliente. L’attenzione alle persone, al loro benessere e alle singole specificità, rappresenta i  pilastri identitari dell’azienda, che si concretizza in pratiche quotidiane, cultura condivisa e azioni tangibili. All’interno del Gruppo operano circa  settanta disability manager, tra cui persone con disabilità, distribuite sul territorio così che tutti e tutte possano esprimersi al meglio e veder valorizzate le proprie competenze. 🔗 Leggi su Tpi.it

giornata internazionale delle persone con disabilit224 le iniziative di intesa sanpaolo

© Tpi.it - Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative di Intesa Sanpaolo

Approfondisci con queste news

giornata internazionale persone disabilit224Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative di Intesa Sanpaolo - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Intesa Sanpaolo propone iniziative dedicate e intensifica le molte già in corso, ribadendo il proprio impegno nella creazione d ... Scrive tpi.it

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità: Racconigi in prima linea - Mercoledì 3 dicembre, alle ore 10, il Salone Soms di Racconigi ospiterà un appuntamento speciale per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità: un m ... Secondo cuneocronaca.it

giornata internazionale persone disabilit224"Giornata internazionale delle persone con disabilità": Amministrazione comunale e associazioni a confronto per rafforzare la rete di supporto ai cittadini più fragili - Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la 'Giornata internazionale delle persone con disabilità', istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1992, con l'intento di promuovere la piena inc ... Riporta cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Persone Disabilit224