Giornata Aids Tiso Accademia IC | Serve maggior impegno e sensibilizzazione

Accademia Iniziativa Comune: informazione, prevenzione e accesso ai servizi sanitari al centro della lotta contro l’HIV. “In occasione della Giornata Mondiale della Lotta contro l’AIDS è fondamentale ricordare quanto questa ricorrenza rappresenti non solo un momento di memoria e consapevolezza, ma anche un richiamo forte alle responsabilità collettive. L’HIV non è un tema del passato: continua a colpire e richiede un impegno costante in termini di prevenzione, informazione e tutela della salute pubblica. Accademia Iniziativa Comune si batte ogni giorno affinché ogni cittadino sia adeguatamente informato, protetto e accompagnato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

