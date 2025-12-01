Giornalisti | De Luca ' destra ignora tema querele temerarie mio emendamento su direttiva Ue'

Roma, 1 dic (Adnkronos) - "Il Partito Democratico ribadisce il proprio impegno a difesa della libertà di informazione e delle giornaliste e dei giornalisti che quotidianamente svolgono un ruolo fondamentale per la democrazia. Ricordiamo che, con un emendamento a mia prima firma, come PD abbiamo chiesto al Parlamento di recepire quanto prima la direttiva europea contro le querele temerarie di carattere intimidatorio rivolte ai cronisti". Lo dice Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione Affari europei della Camera. "Per mesi la destra ha scelto di ignorare questa esigenza, voltandosi dall'altra parte di fronte a un tema cruciale per la tutela dell'informazione libera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

