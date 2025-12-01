Giorgia Meloni contro l’università di Bologna | Grave e sbagliato negare un corso ai giovani dell’Esercito L’ateneo | Mai negato iscrizioni
La premier Giorgia Meloni ha duramente criticato il Dipartimento di Filiosofia di Bologna che ha negato un corso per i giovani ufficiali dell’Esercito italiano. Per la premier, si tratta di un «un atto incomprensibile e gravemente sbagliato. Non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università». Eppure proprio l’università, continua in una nota la premier, dovrebbe essere «centro di pluralismo e confronto». E quindi dovrebbe avere «il dovere di accogliere e valorizzare ogni percorso di elevazione culturale, restando totalmente estraneo a pregiudizi ideologici». 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Il commissario Brunner conferma ciò che gli italiani sanno da tempo: sull’immigrazione la visione di Giorgia Meloni sta guidando l’Europa. Approccio pragmatico, stop ai buonismi, accordi innovativi come quello con l’Albania. Mentre la sinistra attacca per ideol - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni difende il premierato: serve a "restituire il potere ai cittadini" e ad assicurare "stabilità" ad ogni governo, altro che "pieni poteri", rivendica davanti alla platea di Noi Moderati. #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… Vai su X
Giorgia Meloni contro l’università di Bologna: «Grave e sbagliato negare un corso ai giovani dell’Esercito». L’ateneo: «Mai negato iscrizioni» - Per la premier, la posizione del dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna va contro i principi costituzionali alla base della stessa istituzione universitaria ... Secondo msn.com
Meloni contro Università di Bologna dopo corso negato agli ufficiali - "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto ... Riporta tg24.sky.it
Scanzi choc contro Giorgia Meloni: "È una cac… (1 / 2) - Durante un comizio a Napoli, Giorgia Meloni ha chiuso il suo intervento saltellando sul palco, accompagnata da una folla che intonava a gran voce il coro “Chi non salta è comunista”. Lo riporta donna.fidelityhouse.eu