Giorgia Meloni contro l’università di Bologna | Grave e sbagliato negare un corso ai giovani dell’Esercito L’ateneo | Mai negato iscrizioni

La premier Giorgia Meloni ha duramente criticato il Dipartimento di Filiosofia di Bologna che ha negato un corso per i giovani ufficiali dell’Esercito italiano. Per la premier, si tratta di un «un atto incomprensibile e gravemente sbagliato. Non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università». Eppure proprio l’università, continua in una nota la premier, dovrebbe essere «centro di pluralismo e confronto». E quindi dovrebbe avere «il dovere di accogliere e valorizzare ogni percorso di elevazione culturale, restando totalmente estraneo a pregiudizi ideologici». 🔗 Leggi su Open.online