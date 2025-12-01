Giocare a scacchi col futuro | chi è Schmitz la stratega Red Bull che spinge Max a un altro Mondiale

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un pit-stop anticipato sotto safety car, Hannah Schmitz, “principal strategy engineer” del team, ha ribaltato la gara in Qatar. Gli studi di ingegneria e le idee che in passato hanno regalato tante vittorie alla scuderia del quattro volte iridato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

