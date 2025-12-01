Con l’avvicinarsi della fine del mese, i servizi di abbonamento come PlayStation Plus continuano a offrire opportunità di ottenere giochi gratuiti e promozioni esclusive. Questa volta, si segnala che uno dei titoli più richiesti sta per lasciare la selezione disponibile nel catalogo di dicembre 2025. L’articolo illustra i dettagli della promozione, evidenzia le scadenze imminenti e analizza le motivazioni dietro questa scelta, fornendo tutte le informazioni utili per gli appassionati di videogiochi che desiderano sfruttare le ultime ore per scaricare il titolo in questione. il gioco in scadenza su playstation plus a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gioca gratis la tua nuova sfida con il gioco gratuito di playstation plus per 24 ore