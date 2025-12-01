Gilardino sulla sconfitta contro l’Inter | Orgoglioso dell’attitudine della squadra

Inter News 24 Gilardino, tecnico del Pisa, ha preso parola circa la prestazione dei suoi e guarda avanti con fiducia nonostante il ko. Il Pisa ha dato filo da torcere all’Inter per oltre un’ora, ma alla fine è stato un Lautaro Martinez in grande forma a regalare i tre punti ai nerazzurri con una doppietta decisiva. Nonostante la sconfitta, Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra in conferenza stampa, parlando ai microfoni di Rai Radio 1. «Sono orgoglioso della squadra per l’attitudine messa in campo», ha dichiarato Gilardino. «L’avevamo preparata così, siamo stati bravi per 63 minuti, ma non siamo riusciti a segnare nelle 2-3 occasioni che abbiamo avuto». 🔗 Leggi su Internews24.com

