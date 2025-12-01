Gigi D' Alessio | primi dettagli sul film sulla sua vita diretto da Luca Miniero

Si intitolerà Solo se canti tu il film sulla vita del popolare cantautore napoletano annunciato quest'oggi, nel cast Matteo Paolillo e Massimiliano Gallo. Gigi D'Alessio oggetto di un film biografico diretto da Luca Miniero. Si intitolerà Solo se canti tu il film che racconterà la vita del popolare cantautore napoletano, come annunciato quest'oggi dall'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo del Brocco. La lavorazione della pellicola, che prenderà le mosse dalle umili origini di D'Alessio per raccontarne l'incredibile ascesa, sarebbe già in corso da ottobre a Napoli. Annunciato il cast che vedrà l'attore di Mare Fuori Matteo Paolillo nei panni di Gigi D'Alessio mentre Antonio De Matteo e Cristiana Dell'Anna interpreteranno i genitori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gigi D'Alessio: primi dettagli sul film sulla sua vita diretto da Luca Miniero

