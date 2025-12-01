Giardino Romantico di Palazzo Reale messe a dimora oltre 4000 piante
In attesa della riapertura prevista i primi mesi del 2026 le visite guidate straordinarie hanno permesso ai visitatori di ammirare lo stato di avanzamento del restauro. Napoli, 29 novembre 2025 Lo storico Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli, grazie a un complesso restauro, sta tornando ad acquisire leggibilità del disegno e dei valori della composizione otto-novecentesca, testimonianza di conoscenze scientifiche, tecniche e botaniche che hanno reso i giardini della reggia laboratori di sperimentazione attraverso i secoli. I lavori, iniziati nel settembre del 2024, data in cui il giardino è stato chiuso alla fruizione pubblica, hanno interessato la risistemazione delle componenti vegetale, impiantistica e architettonica per restituire la sua complessa e stratificata immagine storica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
