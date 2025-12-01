Gianluigi Buffon valuta la Nazionale in vista dei playoff | E’ una squadra forte ma c’è un problema…

Nel sorteggio dello scorso 20 novembre si è deciso il cammino della Nazionale italiana di calcio nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Per la terza volta consecutiva, le chance di approdare alla fase finale della rassegna iridata della selezione tricolore passano dagli spareggi e i precedenti non sono fatti lusinghieri. Si pensi alle sconfitte contro la Svezia e Macedonia del Nord, nelle sfide per centrare l’accesso ai campionati del mondo del 2018 e del 2022. L’Italia giocherà giovedì 26 marzo in casa contro l’Irlanda del Nord, verosimilmente alla New Balance Arena di Bergamo, e in caso di vittoria se la vedrà contro la vincente tra Bosnia e Galles martedì 31 marzo in trasferta. 🔗 Leggi su Oasport.it

