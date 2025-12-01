Gianluca torre riprende a esplorare le case dei vip in casa perfetta 2
ripresa delle nuove stagioni di Casa Perfetta. Il mondo delle abitazioni rivela molti aspetti nascosti, spesso legati alle persone che le abitano. Gianluca Torre, noto volto televisivo ed influencer sui social media, si distingue per aver creato uno spazio intimo e autentico nel suo nuovo progetto, Casa Perfetta. Questa serie, che torna con una seconda stagione, si propone di esplorare come gli spazi domestici possano riflettere le caratteristiche e le peculiarità di chi ci vive, grazie a uno stile naturale e coinvolgente. l’obiettivo della seconda stagione di Casa Perfetta. La serie si concentra su un principio fondamentale: una casa rappresenta chi la abita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gianluca Torre (@gianlucatorre) / Posts / X Vai su X
Gianluca Torre. . Eleganti appartamenti di nuova costruzione con grandi terrazzi e box In via Pisacane, proponiamo in vendita due eleganti residenze di design in classe A4, entrambe sviluppate su tre livelli e impreziosite da ampi terrazzi vivibili in ogni stagi - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca Torre di Casa a Prima Vista e l'appartamento dei sogni... 4 incontri d'autore al Museo del Risparmio, Torino - Il Museo del Risparmio presenta “Risparmia per un sogno”, un ciclo di quattro incontri dal vivo pensati per dimostrare come una gestione consapevole del denaro possa trasformarsi da semplice rinuncia ... Riporta affaritaliani.it