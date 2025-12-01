Giani lancia la sfida da Lucca | Un’opera simbolo per ogni Comune nei prossimi 5 anni

LUCCA – Il viaggio nei territori è iniziato. Eugenio Giani ha scelto Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, come prima tappa del suo tour istituzionale. L’obiettivo è chiaro: illustrare il programma di governo provincia per provincia, mantenendo una promessa fatta a inizio mandato. Ad accogliere il governatore c’era il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, insieme a una folta platea di sindaci, rappresentanti dell’UPI e delle Unioni dei Comuni di Garfagnana e Mediavalle. Giani ha dettato la linea con pragmatismo. “Vorrei focalizzare con ogni sindaco almeno un intervento su ogni Comune “, ha dichiarato il presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

