Giancarlo Cherubini l' addio all' imprenditore dello sport | Era affamato di vita

Viterbotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolore e commozione nella Tuscia per la morte dell'imprenditore dello sport e del fitness Giancarlo Cherubini, 61 anni. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo da quando la triste notizia è arrivata, improvvisamente: giovedì 27 novembre. Elisa lo ricorda così: “Vogliamo ricordarti con quel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

giancarlo cherubini addio imprenditoreViterbo: morto l’imprenditore e manager Giancarlo Cherubini - L’uomo, 61 anni, che si è spento ieri all’improvviso a Roma, è stato ricordato nel pomeriggio in ... Scrive civonline.it

giancarlo cherubini addio imprenditoreGiancarlo Cherubini, il creatore del metodo Move Your Life – move your business: cos’è successo? - La comunità della Tuscia è in lutto per la scomparsa di Giancarlo Cherubini. Riporta alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Cherubini Addio Imprenditore