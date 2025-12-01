Giallo a Roma studente pugliese di 25 anni trovato morto in bagno | si indaga sul cellulare

Quotidianodipuglia.it | 1 dic 2025

Un venticinquenne di Pulsano (Taranto), Lorenzo De Tommaso, è stato trovato morto nel bagno della casa che divideva con una coinquilina a Roma. La scoperta è avvenuta in un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

