Giallo a Prato sparito 46enne cinese | si indaga per rapimento

(Adnkronos) – È svanito nel nulla alle quattro del mattino, prelevato all'uscita di un karaoke bar da due individui che si sarebbero presentati come appartenenti alle forze dell'ordine. Da quella notte, di Yixian Yang, cittadino cinese di 46 anni originario dello Zhejiang e residente a Empoli (Firenze), non si hanno più notizie. La sua scomparsa, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

