GialappaShow | Paola Perego co-conduttrice Aldo Giovanni e Giacomo tra gli ospiti

La Gialappa’s Band, in compagnia del Mago Forest, torna questa sera, lunedì 1º dicembre, con un nuovo appuntamento del GialappaShow, il varietà in onda in prima serata su TV8 e SkyUno. Anticipazioni e ospiti del 1º dicembre 2025. Sarà Paola Perego la co-conduttrice della nuova puntata, a cui spetta anche l’arduo compito di rispondere al fuoco incrociato delle domande del Mago nella ormai iconica intervista al Caffè (corretto grappa) letterario. Sul palco, questa settimana, il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, che con la Gialappa’s Band hanno fatto storia. Uno sketch tutto nuovo con Aldo che veste i panni di un politico, mentre Giovanni e Giacomo sono le sue guardie del corpo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - GialappaShow: Paola Perego co-conduttrice. Aldo, Giovanni e Giacomo tra gli ospiti

