Germana Bonanno Conti campionessa mondiale di kickboxing
L’atleta catanese Germana Bonanno Conti, classe 1996, ha ottenuto il titolo di Campionessa del Mondo ai Walo World Championships 2025, che quest’anno si sono svolti ad Abu Dhabi e hanno registrato il record di oltre 2.000 partecipanti provenienti da 83 nazioni. Bonanno Conti ha gareggiato per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Biologa nutrizionista nella vita professionale, ha affiancato la carriera sportiva con un perco ...
Il titolo, la prima volta nella storia per l'Italia, è stato conquistato ad Abu Dhabi al Wako World Championship 2025