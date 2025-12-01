Georgiana Buloi trovata nel Piovego | un giallo che inquieta Padova i timori della madre e cosa non torna
La morte di Georgiana: un giallo che lascia troppi interrogativi. La fine di Georgiana Buloi, 26 anni, resta avvolta nell’ombra. Due giorni dopo essere stata recuperata nel Piovego, all’altezza del ponte dei Grassi a Padova, la giovane è morta in ospedale senza che qualcuno, finora, abbia saputo spiegare cosa sia accaduto nei minuti che hanno preceduto la caduta in acqua. La Procura ha disposto l’autopsia. La madre, Simona, chiede una cosa soltanto: “ Voglio sapere cos’è successo a mia figlia ”. Sotto choc anche la sorella e il fratellino. Il ritrovamento nel canale: nessuna telecamera, nessun testimone. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
