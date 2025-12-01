George Clooney ricorda quando Brad Pitt gli soffiò questo ruolo iconico | Ero davvero incazzato

All'inizio delle rispettive carriere i due attori, ora amici inseparabili, si erano ritrovati spesso a competere per lo stesso ruolo fino alla fine nei provini, ma di uno Clooney non ha un bel ricordo A quanto pare, Brad Pitt una volta ottenne un ruolo per cui anche George Clooney era in lizza. Sebbene entrambi gli attori abbiano poi avuto un successo incredibile e abbiano lavorato insieme nei film della serie Ocean's, Clooney non ha ancora dimenticato di aver perso quel ruolo. Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, Clooney ha rivelato che il ruolo di J.D. in Thelma & Louise, lo stesso che ha portato Brad Pitt alla celebrità, era stato offerto solo a loro due. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

