Geolier il nuovo singolo è 081 omaggio alla sua Napoli

Geolier annuncia 081, il nuovo singolo che racconta delle sue radici napoletane e del legame con la sua città. Dopo aver dominato le classifiche con Fotografia, brano interamente in napoletano che ha conquistato il 1° posto su Spotify, Apple Music e YouTube, Geolier annuncia oggi una nuova, attesissima traccia: il singolo 081 (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), in uscita venerdì 5 dicembre. 081 è appartenenza, è Napoli, è la città che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi lo riconosce prima come persona che come artista. Un richiamo diretto alle radici e a quel legame indissolubile che continua a definire la sua identità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

