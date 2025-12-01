Genova donna senza tetto muore in centro a causa del freddo aveva trovato riparo dentro una tenda
Il cordoglio della sindaca Salis: "E' una tragedia che ci sconvolge". Nella zona altre decine di clochard che dovranno essere assistiti per evitare altri drammi Una donna senza fissa dimora è stata trovata senza vita ieri sera all’interno della sua tenda nel centro di Genova. Il ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
