Genova donna senza tetto muore in centro a causa del freddo aveva trovato riparo dentro una tenda

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cordoglio della sindaca Salis: "E' una tragedia che ci sconvolge". Nella zona altre decine di clochard che dovranno essere assistiti per evitare altri drammi Una donna senza fissa dimora è stata trovata senza vita ieri sera all’interno della sua tenda nel centro di Genova. Il ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova donna senza tetto muore in centro a causa del freddo aveva trovato riparo dentro una tenda

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, donna senza tetto muore in centro a causa del freddo, aveva trovato riparo dentro una tenda

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Genova Donna Senza Tetto