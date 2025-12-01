Gemona in rosa | ospiterà la partenza della penultima tappa del Giro d' Italia

Udinetoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancava solo l'ufficialità, arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 1 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Piancavallo torna a ospitare una tappa del Giro d’Italia, una delle competizioni più ambite e prestigiose del ciclismo internazionale che andrà in scena dall’8. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ciclismo: Fondriest a partenza del Giro Mediterraneo in Rosa - È Maurizio Fondriest, iridato su strada nel 1988 a Ronse (in Belgio), che sarà il testimonial alla partenza della frazione che prenderà ... Come scrive ansa.it

Giro: Pompei colorata di rosa per la partenza di domani - C'è grande attesa per la partenza della decima tappa in programma domani, dopo il successo della frazione conclusasi ieri a Napoli e dopo il giorno di riposo. Secondo ansa.it

Treviso città di tappa: porta San Tomaso in rosa a 100 giorni dalla partenza del Giro d’Italia - TREVISO Treviso città di tappa al Giro d’Italia 2025 si illumina di rosa a 100 giorni dalla partenza della popolare corsa tappe. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gemona Rosa Ospiter224 Partenza