Gemona in rosa | ospiterà la partenza della penultima tappa del Giro d' Italia
Mancava solo l'ufficialità, arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 1 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Piancavallo torna a ospitare una tappa del Giro d’Italia, una delle competizioni più ambite e prestigiose del ciclismo internazionale che andrà in scena dall’8. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
La penultima tappa del 30 maggio porterà la corsa rosa dal cuore della rinascita friulana fino alle salite di Piancavallo. Soddisfatti il project manager Paolo Urbani, il vicesindaco di Aviano Daniele Basso e il sindaco di Gemona Roberto Revelant per un traguar - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo: Fondriest a partenza del Giro Mediterraneo in Rosa - È Maurizio Fondriest, iridato su strada nel 1988 a Ronse (in Belgio), che sarà il testimonial alla partenza della frazione che prenderà ... Come scrive ansa.it
Giro: Pompei colorata di rosa per la partenza di domani - C'è grande attesa per la partenza della decima tappa in programma domani, dopo il successo della frazione conclusasi ieri a Napoli e dopo il giorno di riposo. Secondo ansa.it
Treviso città di tappa: porta San Tomaso in rosa a 100 giorni dalla partenza del Giro d’Italia - TREVISO Treviso città di tappa al Giro d’Italia 2025 si illumina di rosa a 100 giorni dalla partenza della popolare corsa tappe. ilgazzettino.it scrive