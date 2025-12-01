Gazzetta dello Sport | Napoli feroce

Il Napoli torna a casa. Prima Conte è tornato a Torino per il suo "Aventino personale", poi il Napoli è tornato in testa alla classifica. Due tappe della stessa rivoluzione: un esame di coscienza collettivo, voluto dal tecnico, che ha generato una scossa etica ancor prima che tecnica. Il risultato: due vittorie pesanti contro Atalanta e Roma, che riconsegnano agli azzurri il vertice della Serie A accanto al Milan, alle spalle un'Inter piegata e una Roma sorpassata. Una squadra di nuovo feroce, compacta, sporca quando serve. Quel Napoli che aveva perso brillantezza e certezze, ora è tornato a esibire l'ossessione difensiva e l'intensità del periodo pre-scudetto.

