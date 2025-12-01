Gaza Hamas non consegnerà lunedì corpo di ostaggio
Fonti del ministero della Difesa israeliano hanno smentito la possibilità che Hamas consegni oggi il corpo di un ostaggio. Attualmente, a Gaza sono ancora trattenuti i corpi di due ostaggi: il sergente maggiore della polizia Ran Gvili e il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak. Intanto l’ esercito israeliano ha fatto sapere due palestinesi sono stati uccisi oggi, in due distinti incidenti avvenuti nel nord della Striscia, dopo aver attraversato la Linea Gialla di Gaza, che delimita il ritiro dell’Idf “.Le truppe hanno aperto il fuoco ed eliminato i terroristi per allontanare la minaccia”, ha aggiunto l’Idf. 🔗 Leggi su Lapresse.it
