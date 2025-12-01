Gatto selvatico europeo | avvistato sull’Appennino pistoiese

Nell'Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata al Wwf nel territorio di San Marcello Piteglio (Pistoia), un percorso di monitoraggio iniziato anni fa ha fornito delle immagini in alta definizione evidenti della presenza del felino

