Gatti Juventus il difensore è ormai pronto a tornare titolare | domani in Coppa Italia toccherà a lui chi dovrebbe fargli spazio Ultime

Gatti Juventus, il difensore ha smaltito l’influenza e si riprende una maglia dal primo minuto: contro l’Udinese guiderà la difesa al posto di Kelly. La Juventus si prepara all’esordio in Coppa Italia con una novità fondamentale per la stabilità del suo reparto arretrato. Dopo un periodo complicato segnato da problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal campo nelle sfide più recenti, Federico Gatti è pronto a riprendersi le chiavi della difesa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Tuttosport, il centrale italiano sarà una delle colonne portanti del turnover ragionato che Luciano Spalletti ha in mente per la sfida di domani sera contro l’ Udinese all’ Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

