Gatti Juventus il difensore è ormai pronto a tornare titolare | domani in Coppa Italia toccherà a lui chi dovrebbe fargli spazio Ultime
Gatti Juventus, il difensore ha smaltito l’influenza e si riprende una maglia dal primo minuto: contro l’Udinese guiderà la difesa al posto di Kelly. La Juventus si prepara all’esordio in Coppa Italia con una novità fondamentale per la stabilità del suo reparto arretrato. Dopo un periodo complicato segnato da problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal campo nelle sfide più recenti, Federico Gatti è pronto a riprendersi le chiavi della difesa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Tuttosport, il centrale italiano sarà una delle colonne portanti del turnover ragionato che Luciano Spalletti ha in mente per la sfida di domani sera contro l’ Udinese all’ Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Diramata la lista dei convocati per #JuveCagliari Torna #Gatti dopo l’influenza che non gli aveva consentito di prendere parte alla trasferta di Bodo. Sempre assenti #Bremer, #Pinsoglio e #Rugani L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO T - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, il punto verso il Cagliari: #Vlahovic in gruppo, Gatti ancora a parte Vai su X
Gatti Juventus, arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni del difensore dalla Continassa: come sta. Le ultime sulla sua presenza contro il Cagliari - Il rientro è sicuramente una buona notizia Arrivano buone notizie dalla Continassa alla vigilia del mat ... Secondo calcionews24.com
Gatti Juve, notizie incoraggianti dalla Continassa! Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale: tutti gli aggiornamenti - Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale assente per influenza contro il Bodo Arrivano segnali incoraggianti dalla Contina ... Riporta calcionews24.com
Gatti salta Bodo Glimt Juve: il motivo dell’assenza del difensore bianconero per il match di Champions League in programma in Norvegia - Gatti non ha recuperato dalla febbre e ha saltato la rifinitura di stamattina: Spalletti non lo convoca per la Norvegia, resta a Torino Niente da fare per Federico Gatti. Si legge su juventusnews24.com