Inter News 24 Gasperini, tecnico giallorosso, commenta la sconfitta contro il Napoli e le difficoltà della squadra evidenziate nel match con i partenopei. Al termine della sconfitta per 1-0 contro il Napoli, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando gli episodi chiave della partita. Il tecnico della Roma ha commentato un episodio controverso in cui il suo giocatore avrebbe potuto essere ammonito per un fallo su Koné: «Questi episodi si possono vedere in tanti modi. Faccio fatica a essere così netto, se andiamo a vedere il giocatore alza il piede e va a sgambettare Koné. Si può fischiare o non fischiare, non è così netto». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gasperini dopo Roma Napoli: «Rispetto alle gare contro Inter e Milan questa è stata un po’ più sottotono. Non avevamo le energie»