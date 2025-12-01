Gasperini | Dopo aver toccato il pallone Rrahmani alza il piede e sgambetta Konè

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Si parte dall’episodio del fallo di Rrahmani «È chiaro che questi episodi si possono vedere in tanti modi. Però il giocatore alza il piede dopo aver toccato la palla e va a sgambettare. Si può fischiare e non fischiare, non è così netto. Al di là di questo ci siamo trovati scoperti perché avevamo i due esterni fuori. Ci abbiamo messo del nostro in quest’occasione» Leggi anche: Roma-Napoli, proteste per il fallo di Rrahmani. Marelli: «Tocca il pallone prima» Poca produzione offensiva «Anche il Napoli ha tirato pochissimo, a livello produttivo era una partita bloccata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

