garlasco tutti gli indizi contro sempio

A Garlasco la giustizia non riesce proprio a trovare pace. E non la trovano nemmeno gli uomini che ci finiscono dentro come in un tritacarne. Il nome caldo, naturalmente, è quello di Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, diciassette anni dopo quel 13 agosto 2007 che sembrava aver consegnato tutto agli archivi con la condanna definitiva di Alberto Stasi. E invece no. Il file si riapre continuamente, si riscrive, si rilancia. Come una serie TV infinita, con gli attori che non riescono più a uscire dalla scena. Ad ogni modo, degli indizi contro Andrea Sempio ci sono eccome, non è tutta fantasia o tutto “accanimento”, come dice lui. 🔗 Leggi su Panorama.it

