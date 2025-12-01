Garlasco tutti gli indizi contro Sempio
A Garlasco la giustizia non riesce proprio a trovare pace. E non la trovano nemmeno gli uomini che ci finiscono dentro come in un tritacarne. Il nome caldo, naturalmente, è quello di Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, diciassette anni dopo quel 13 agosto 2007 che sembrava aver consegnato tutto agli archivi con la condanna definitiva di Alberto Stasi. E invece no. Il file si riapre continuamente, si riscrive, si rilancia. Come una serie TV infinita, con gli attori che non riescono più a uscire dalla scena. Ad ogni modo, degli indizi contro Andrea Sempio ci sono eccome, non è tutta fantasia o tutto “accanimento”, come dice lui. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
Giallo di Garlasco, dal dna ai contatti anomali con la Procura: tutti gli indizi contro Andrea Sempio - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco: tutti gli indizi che puntano verso Sempio e il possibile movente tg.la7.it/cronaca/garlas… Vai su X
Garlasco, tutti gli indizi contro Andrea Sempio: dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate alla villetta - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Da leggo.it
Dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate: tutti gli indizi contro Andrea Sempio - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Lo riporta leggo.it
Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio dal dna sulle unghie di Chiara Poggi alle telefonate - Dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi all'impronta 33 fino alle telefonate, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco ... Come scrive virgilio.it