Garlasco Sempio ossessionato da Stasi nel suo diario riferimenti ad Alberto nel 2017 scrisse dopo intervista Le Iene | Lo stanno facendo santo

La procura di Brescia sta osservando con attenzione le annotazioni riportate nei quaderni del vigevanese. Proprio tra queste pagine emergerebbero diversi riferimenti ad Alberto Stasi, più volte citato, tanto da alimentare la tesi di una forte "ossessione" nei suoi confronti Sul delitto di Gar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, “Sempio ossessionato da Stasi”, nel suo diario riferimenti ad Alberto, nel 2017 scrisse dopo intervista Le Iene: “Lo stanno facendo santo”

News recenti che potrebbero piacerti

Giallo di Garlasco, dal dna ai contatti anomali con la Procura: tutti gli indizi contro Andrea Sempio - facebook.com Vai su Facebook

#garlasco #foto inedite del 13 Agosto 2007, scattate tra le 15.38 e le 16.14 qui #andrea #sempio parla con una #giornalista. Ne parla anche nella #SIT Vai su X

Garlasco in Tv, il giallo del diario di Sempio: “Ossessionato da Stasi”. La sua reazione - Continuano le indagini dopo la svolta sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi: stasera le ultime news a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti ... Scrive libero.it

Garlasco, tutti gli indizi contro Sempio - Dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi, alle telefonate anomale, al movente. Riporta panorama.it

Garlasco, le sette telefonate "strane" di Sempio. Il Dna sotto le unghie di Chiara e quel "nessuna ossessione per Stasi" - Improvvisamente è cambiato tutto e i pm parlano apertamente di "movente di Andrea Sempio". Si legge su affaritaliani.it

Garlasco, parla Sempio: “Nessuna ossessione per Stasi” - L’indagato Andrea Sempio smentisce una presunta ossessione nei confronti di Alberto Stasi e spiega il significato di alcuni suoi riferimenti nei propri diari ... ilgiornale.it scrive

Delitto di Garlasco, il criminologo Gianni Spoletti: "Ecco perché mi sono ricreduto su Alberto Stasi" - Nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco: la perizia genetica riaccende il dibattito investigativo e porta a rivalutare il caso a 18 anni dall’omicidio. Come scrive tag24.it

Garlasco, non solo Sempio: dalla perizia spunta il Dna di un secondo uomo. «Non è Stasi né un amico di Andrea». Chi è Ignoto 2? - Non bastasse la telenovela fatta di accuse, allusioni e perizie che inguaierebbero Andrea Sempio, dalle tabelle consegnate dalla perita Denise Albani alle parti in vista ... Da ilmattino.it