Garlasco pubblicate le foto di Sempio davanti a casa Poggi dopo il delitto La legale | Confermano il suo racconto

Inedite per 18 anni, sono state pubblicate le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si presenta per due volte davanti alla villetta di Garlasco (Pavia) dove i carabinieri, la pm e i parenti della vittima stavano convergendo dopo il delitto del 13 agosto 2007. A diffonderle è stato il canale “ Bugalalla Crime ” della youtuber Francesca Bugamelli. La prima foto, scattata alle 15:53, ritrae Sempio al volante dell’auto di famiglia. L’ultimo scatto risale alle 16.13 di quel pomeriggio: in primo piano, di schiena, c’è la madre della vittima, Maria Rita Poggi, che cammina, mentre all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia due vigili tendono il nastro bianco e rosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, pubblicate le foto di Sempio davanti a casa Poggi dopo il delitto. La legale: “Confermano il suo racconto”

