Garlasco l' ex pm Venditti | Ecco come finirà

L'accusa di aver ricevuto soldi per archiviare la posizione di Andrea Sempio "è, come ho già ripetuto più volte, non infondata, ridicola. E dico solo questo". L'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, in un'intervista al Tg1 commenta l'indagine che lo vede coinvolto. Alla domanda se ci sia un accanimento da parte dei magistrati della Procura di Brescia nei suoi confronti, Venditti non esita a rispondere: "Questa è una domanda che bisogna fare a loro. Io mi limito a valutare i fatti e i fatti sono questi: tre perquisizioni nell'arco neppure di un mese non è una cosa normale ". E ancora, "il gip nell'archiviazione ha scritto a chiare lettere che ho sbagliato, che mi sarei dovuto fermare al rigetto dell'istanza di revisione del gennaio 2017.

