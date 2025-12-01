Garlasco le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio | negli scatti anche le gemelle Cappa

Per tre volte Andrea Sempio è passato davanti a casa Poggi il giorno del massacro della 26enne Chiara, il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per due volte, come aveva detto già pochi giorni dopo l’omicidio per il quale ora è indagato, si è trovato a bazzicare le zone di via Pascoli e a certificarlo sono una serie di fotografie che, dopo 18 anni, sono state finalmente rese pubbliche. A pubblicarle la youtuber Francesca Bugamelli, sul suo canale “Bugalalla Crime”, dopo che la procura di Pavia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno acquisito tutti gli scatti in originale contattando la fotografa dilettante che passava di lì per caso quando si è trovata in mezzo agli esordi di uno dei gialli più clamorosi della recente storia italiana. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Il caso Garlasco: ci sono le foto di Andrea Sempio davanti a casa Poggi il giorno della morte di Chiara. Rimaste inedite per 18 anni, sono state acquisite dai carabinieri e dalla procura di Pavia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#garlasco #foto inedite del 13 Agosto 2007, scattate tra le 15.38 e le 16.14 qui dettagli delle #scarpe di #andrea #sempio e il padre #giuseppe Vai su X

Garlasco, indagini in dirittura d’arrivo? Andrea Sempio al centro e foto mai viste del giorno del delitto - Andrea Sempio al centro e nuove foto sorprendenti. Lo riporta notizie.it

Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio e delle gemelle Cappa davanti casa Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara - Andrea Sempio per due volte davanti casa Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara, il 13 agosto 2007. Riporta msn.com

Garlasco, pubblicate le foto di Sempio davanti a casa Poggi dopo il delitto. La legale: “Confermano il suo racconto” - Inedite per 18 anni, sono state pubblicate le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si presenta per due volte davanti alla villetta di Gar ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Andrea Sempio davanti a casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio: spuntano le foto inedite - Delitto di Garlasco: nelle immagini pubblicate sul canale Youtube Bugalla Crime si vedono anche le gemelle Cappe e il padre dell’indagato immortalati in quel maledetto 13 agosto 2007. Scrive msn.com

Andrea Sempio, è svolta: il retroscena shock dalla procura. Garlasco, cosa succede - La Procura di Pavia ha completato la nuova indagine sul delitto di Garlasco, diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, e si prepara a decidere se ... Come scrive thesocialpost.it

Delitto di Garlasco: spuntano le foto di Andrea Sempio (e delle Cappa) davanti a casa Poggi quel giorno. Intanto l’avv. Lovati aggiunge “un leprotto” ai suoi personaggi - Andrea Sempio, come anche suo padre Giuseppe, le gemelle Paola e Stefania Cappa e la zia di Chiara, Mariarosa Poggi, sono stati tra i tanti che in quel 13 agosto del 2007 hanno raggiunto la villetta d ... Lo riporta mowmag.com