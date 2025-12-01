Garlasco in arrivo la perizia medico-legale | inchiesta verso la chiusura

E adesso si tratta soltanto di tirare le fila: e stabilire se per il feroce assassinio di Chiara Poggi bisogna portare alla sbarra un accusato diverso dall'uomo che da dieci anni è chiuso nel carcere di Bollate, l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi. Secondo quanto risulta al Giornale, la Procura della Repubblica di Pavia è pronta a chiudere l'indagine che da quasi un anno vede sotto accusa Andrea Sempio, l'amico del fratello minore di Chiara, Marco Poggi. Nella massa quasi incalcolabile di nuovi elementi emersi durante gli ultimi mesi, i pm guidati dal procuratore Fabio Napoleone e dal suo vice Stefano Civardi sono convinti di avere raggiunto tutti gli elementi raggiungibili a 18 anni dal delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

