Garlasco in arrivo la perizia medico-legale | inchiesta verso la chiusura
E adesso si tratta soltanto di tirare le fila: e stabilire se per il feroce assassinio di Chiara Poggi bisogna portare alla sbarra un accusato diverso dall'uomo che da dieci anni è chiuso nel carcere di Bollate, l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi. Secondo quanto risulta al Giornale, la Procura della Repubblica di Pavia è pronta a chiudere l'indagine che da quasi un anno vede sotto accusa Andrea Sempio, l'amico del fratello minore di Chiara, Marco Poggi. Nella massa quasi incalcolabile di nuovi elementi emersi durante gli ultimi mesi, i pm guidati dal procuratore Fabio Napoleone e dal suo vice Stefano Civardi sono convinti di avere raggiunto tutti gli elementi raggiungibili a 18 anni dal delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
#Garlasco VERGOGNA D’ITALIA. Uno dei due vicepresidenti della società organizzatrice la corsa ciclistica dove, a poco più di 100 metri dalla linea di arrivo, è morto mio Figlio Giovanni, è Pierino Cereda, sindaco di Guazzora (AL). L’altro vicepresidente è Pie Vai su X
Ieri si sono svolti a Garlasco i campionati studenteschi di corsa campestre, organizzati dal Gruppo Podistico Garlaschese, che ha anche offerto medaglie e ristoro, ai piccoli grandi atleti Un ringraziamento all'amministrazione comunale di Garlasco ed all'assess - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, in arrivo la perizia medico-legale: inchiesta verso la chiusura - Attesa la consulenza che ricostruirà l'aggressione a Chiara E adesso si tratta soltanto di tirare le fila: e stabilire se per il feroce assassinio di Chiar ... Riporta msn.com
Caso Garlasco, i presunti «indizi plurimi» che rimettono al centro il nome di Andrea Sempio - Gli ultimi esami sul Dna avrebbero confermato la presenza di un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. Come scrive vanityfair.it
Garlasco in TV, la perizia sul Dna di Sempio e la bordata del ministro della Giustizia - La compatibilità delle tracce genetiche con la linea paterna di Andrea Sempio cambia le carte in tavola: le parole del ministro Nordio, le ultime a Quarto Grado ... Riporta libero.it