Garlasco a gennaio 2017 48 ore di chiamate anomale tra Sapone Sempio e i suoi avvocati ipotesi trattativa informale per archiviazione
A insospettire gli inquirenti è soprattutto il fatto che quelle comunicazioni avvengano in un momento in cui, formalmente, non vi erano motivi procedurali per un dialogo così diretto tra un investigatore e un soggetto ancora indagato per omicidio. Secondo la procura di Brescia, la dinamica dei conta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel gennaio 2017 una fitta rete di chiamate tra Andrea Sempio, i suoi legali e la polizia giudiziaria riaccende i sospetti sulla vecchia indagine per il delitto di Garlasco. La Procura di Brescia parla di "contatti anomali" e ipotizza una trattativa corruttiva: ma tutti i p - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, 48 ore di chiamate "anomale" di Sempio nel 2017 - L’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi riaccende i dubbi su Andrea Sempio a causa di una serie di chiamate “anomale” avvenute nel gennaio 2017. Riporta stream24.ilsole24ore.com
Garlasco, le 48 ore di telefonate "anomale" tra Sempio e la Procura prima dell’interrogatorio, "Non ricordiamo il motivo" - Si riaprono i dubbi su Sempio: le chiamate dalla procura col carabiniere e gli avvocati. Si legge su affaritaliani.it
Delitto di Garlasco, 48 ore di chiamate "anomale" riaprono i dubbi su Andrea Sempio - Delitto di Garlasco, 48 ore di chiamate anomale riapre i dubbi su Andrea Sempio: l'inchiesta di Brescia emergono due giorni di contatti frenetici. Segnala msn.com