A insospettire gli inquirenti è soprattutto il fatto che quelle comunicazioni avvengano in un momento in cui, formalmente, non vi erano motivi procedurali per un dialogo così diretto tra un investigatore e un soggetto ancora indagato per omicidio. Secondo la procura di Brescia, la dinamica dei conta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, a gennaio 2017 48 ore di chiamate “anomale” tra Sapone, Sempio e i suoi avvocati, ipotesi “trattativa” informale per archiviazione