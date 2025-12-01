Gare e acquisti in porto Scattata la prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno e la relativa azione giudiziaria finalizzata al recupero dei denari finiscono in prescrizione. Si conclude con un flop l’affondo giudiziario della procura della Corte dei Conti nei confronti dell’ex segretario dell’Autorità portuale della Spezia, Davide Santini. Nei giorni scorsi, la pubblicazione della sentenza con cui i giudici contabili hanno rigettato la domanda proposta dal procuratore, che chiedeva la condanna di Santini al risarcimento di oltre 360mila euro a favore dell’ente di via del Molo. I fatti contestati risalgono a otto anni fa, periodo in cui la stessa Autorità portuale fu sconquassata dalla maxi inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Sport Event. . Le dichiarazioni del direttore sportivo del Cardito, Pasquale Maruzzella, nel dopo gara contro il Città di Brusciano che annuncia tre acquisti - facebook.com Vai su Facebook
Gare e acquisti in porto. Scattata la prescrizione - La Corte dei Conti rigetta l’azione nei confronti dell’ex segretario Santini. Riporta lanazione.it
Porto, gare in arrivo. I bandi entro novembre. Basi d’asta differenziate - L’annuncio del vicesindaco Michele Lubrano in consiglio comunale "Vogliamo iniziare a fare le gare con il 45 bis per incamerare il denaro". Segnala lanazione.it