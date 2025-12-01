Il diritto al risarcimento del danno e la relativa azione giudiziaria finalizzata al recupero dei denari finiscono in prescrizione. Si conclude con un flop l’affondo giudiziario della procura della Corte dei Conti nei confronti dell’ex segretario dell’Autorità portuale della Spezia, Davide Santini. Nei giorni scorsi, la pubblicazione della sentenza con cui i giudici contabili hanno rigettato la domanda proposta dal procuratore, che chiedeva la condanna di Santini al risarcimento di oltre 360mila euro a favore dell’ente di via del Molo. I fatti contestati risalgono a otto anni fa, periodo in cui la stessa Autorità portuale fu sconquassata dalla maxi inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gare e acquisti in porto. Scattata la prescrizione