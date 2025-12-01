Garbo è uno dei pochi artisti italiani che possono davvero parlare di coerenza. Cinquant’anni fa registrava i suoi primi demo; oggi continua a muoversi con la stessa lucidità, senza deviazioni, senza compromessi. Giovedì 4 dicembre sarà al Legend Club di Milano (info ticket qui) per presentare Sulle cose che cambiano, il nuovo disco: una fotografia perfetta di un artista che ancora oggi non accetta scorciatoie e continua a interrogare il presente con la stessa necessità degli inizi. Nei consueti nove punti di questo blog voglio raccontare cosa significa attraversare mezzo secolo di carriera senza mai perdere la propria traiettoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garbo, cinquant’anni di carriera senza deviazioni