Garbagnate Premio Lean Ideas all’Asst Rhodense
per un progetto sul percorso chirurgico. L’Asst Rhodense ha ricevuto il premio “Lean Ideas” per il progetto “Surgical Process Re-Innovation to improve time with zeal” che permette di migliorare il percorso chirurgico del paziente nei nostri ospedali. Il Lean Health Award 2025 premia progetti che creano valore condiviso in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
MVP DEL MESE DI OTTOBRE: The Winner is Michele Munari Il premio di MVP, offerto da Ottica Brioschi e Hilx, è un occhiale da sole polarizzato a brand Aurora Desio! La premiazione avrà luogo prima della partita contro Legnano (sabato 22 novembre - facebook.com Vai su Facebook
Garbagnate, Premio Lean Ideas all’Asst Rhodense - Garbagnate, Premio Lean Ideas all’Asst Rhodense per un progetto sul percorso chirurgico. Scrive ilnotiziario.net
All’ASST Rhodense assegnato il premio Lean Ideasper un progetto sul percorso chirurgico - com) Rho, 22 novembre 2025 – L’ASST Rhodense ha ricevuto il premio Lean Ideas per il progetto “Surgical Process Re- mi-lorenteggio.com scrive
Asp Siracusa, progetto 'Ps Next+' vince premio 'Lean ideas' - Il progetto 'Ps Next+' dell'Asp di Siracusa sull'uso dell'intelligenza artificiale nella gestione del pronto soccorso ha vinto il premio nazionale 'Leans ideas' nella categoria "Percorsi emergenza urg ... Secondo ansa.it