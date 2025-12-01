Gala del calcio Lautaro | Quelle due sconfitte ci hanno fatto male De Laurentiis | I gestori dovremmo essere noi
Sarà pure che a una cena con lo smoking si arriva con i migliori propositi, ma l’adrenalina del campo fatica a restare nascosta sotto la giacca. Così “quelle due sconfitte ci hanno fatto male”, spiega Lautaro Martinez, capitano di un’Inter tornata alla vittoria a Pisa dopo i ko nel derby e in Champions. “L’Inter criticata perché è la più forte? Non lo so”, scuote il capo l’argentino al Gran Gala del calcio Aic. “Quest’anno il campionato è più equilibrato, con 4 o 5 squadre in un paio di punti. Credo che sarà così fino alla fine, è sicuramente il più equilibrato degli ultimi anni. Chivu? Sì, ci abbraccia tutti, è un grande”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
