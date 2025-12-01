Save the Children ha nominato Gabriela Hearst nuova Ambasciatrice ufficiale. La stilista di fama internazionale da tempo sostiene cause sociali e ambientali. Non a caso Hearst è stata membro del consiglio d’amministrazione dell’organizzazione umanitaria dal 2018 al 2025. Un legame, quello tra la stilista e Save the Children, nato nel 2017 durante una missione in Kenya. Allora è stata lei a lanciare una raccolta fondi per contrastare gli effetti della siccità sulla comunità keniota. Sono stati raccolti circa 600 mila dollari in due giorni. Da allora la sua azienda ha contribuito annualmente al Children’s Emergency fund, il fondo per intervenire in caso di crisi umanitarie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gabriela Hearst nuova Ambasciatrice di Save the Children