G20 Johannesburg il Sudafrica non sarà invitato a Miami 2026 | chi osa sfidare Washington paga il prezzo

Doveva essere una svolta storica: per la prima volta un grande paese africano alla guida del G20, con l’obiettivo di mettere al centro le priorità del continente e del Sud globale. Invece, la presidenza sudafricana si è trasformata in un test durissimo sull’ordine multilaterale, messo a dura prova dal boicottaggio americano e culminato con l’annuncio che Pretoria, secondo la richiesta americana, non sarà invitata al G20 del 2026 a Miami. Fin da subito, l’agenda sudafricana incentrata su “solidarietà, uguaglianza, sostenibilità” è stata etichettata dalla Casa Bianca come “anti-americana”, troppo concentrata su inclusione e clima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - G20 Johannesburg, il Sudafrica non sarà invitato a Miami 2026: chi osa sfidare Washington paga il prezzo

