Futuro incerto per un una adolescente su tre; in periferia pessimismo al 43%

Testo di Monica Sozzi, Comitato , presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 26 novembre 2025. Il futuro è la prima fonte di preoccupazione per il 55% deglidelle adolescenti italianie, seguita dalla salute fisica o mentale (37%), un tema che continua a pesare dopo l’emergenza sanitaria.  Solo il 35% guarda avanti con ottimismo: un terzo si definisce pessimista, con un dato che sale al 43% tra chi vive nelle periferie e nei quartieri più fragili. È quanto emerge dall’indagine  Vivere da adolescenti in Italia, realizzata da  Demopolis  per l’impresa sociale  Con i Bambini  nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

